Serbien, Frankreich und Co.: Femerlings EM-Favoriten

SID 26.08.2025 • 06:00 Uhr Der Rekordnationalspieler sieht große Konkurrenz für die deutschen Basketball-Weltmeister auf dem Weg zum EM-Titel.

Rekordnationalspieler Patrick Femerling schätzt Serbien und Frankreich als starke Konkurrenten der deutschen Basketball-Weltmeister auf dem Weg zum Titel bei der Europameisterschaft ein. Auch Griechenland und Spanien nannte der 50-Jährige im SID-Interview als Favoriten. Am Mittwoch (15.30 Uhr/RTL und MagentaSport) startet die Eurobasket für das Team von Bundestrainer Álex Mumbrú mit dem ersten Gruppenspiel gegen Montenegro.

"Serbien mit Jokic, Bogdanovic und Co., wenn alle dieselbe Motivation haben," ist für den ehemaligen ein großer Titelanwärter. Schließlich hätte der Vizeweltmeister vor einem Jahr bei den Olympischen Sommerspielen "die US-Amerikaner in den Seilen" gehabt. Die Serben fügten der Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB), für Femerling "Medaillenfavorit", auch die einzige Niederlage in der EM-Vorbereitung zu.

"Die Franzosen kommen auch ohne Victor Wembanyama mit einer sehr guten Truppe, sehr athletisch", lobte der Ex-Nationalspieler. Weitere Favoriten sind für Femerling die Griechen, die defensivstark, "physisch" und "sehr clever" seien. Er bezeichnete den griechischen NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo als "One-Man-Offense und One-Man-Defense". Bei den Slowenen um Luka Doncic wisse der 221-malige Nationalspieler hingegen "nicht, ob da die Kraft reichen wird, um ganz weit oben zu stehen".