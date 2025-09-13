Basketball-EM: "Alles falsch gemacht!" Griechische Presse geschockt

SPORT1 13.09.2025 • 09:43 Uhr Nach dem Debakel im EM-Halbfinale zeigt sich die griechische Presse geschockt. In der Türkei jubelt man nach der überragenden Vorstellung und freut sich auf das Endspiel gegen Deutschland.

Griechenland steht nach dem Debakel im Halbfinale der Basketball-Europameisterschaft unter Schock. Die Mannschaft um Superstar Giannis Antetokounmpo hatte gegen hochüberlegene Türken keine Chance und verlor mit fast 30 Punkten (68:94).

Die griechische Presse schreibt von einer Mannschaft, „die alles falsch gemacht hat“ und „nicht auf dem Spielfeld erschien“, während die Freude in der Türkei riesengroß ist. „Die zwölf Riesen haben Griechenland vernichtet“, jubelt die türkische Presse. SPORT1 hat die Pressestimmen zusammengetragen.

GRIECHENLAND

I Avgi: „Schwere Niederlage! Die Nationalmannschaft hat im Halbfinale gegen die Türkei ihre schlechteste Leistung bei der Eurobasket 2025 gezeigt und zieht nur ins kleine Finale ein, um die Bronzemedaille zu holen. Ercan Osmani spielte mit 28 Punkten das Spiel seines Lebens, während Cedi Osman (17 Punkte) und Alperen Sengün der Nationalmannschaft mit Double-Doubles von 15 Punkten und zwölf Rebounds wehtaten.“

Eleftheros Typos: „Griechenland erschien nicht auf dem Spielfeld. Am Sonntag geht es gegen Finnland um die Bronzemedaille. Die Nationalmannschaft konnte im Spiel gegen die Türkei nicht überzeugen und machte zu viele Fehler, sodass die Mannschaft von Ergin Ataman einen leichten Sieg davontragen konnte.“

„Eine Mannschaft ohne Richtung und Selbstvertrauen“

To Fos Ton Spor: „Eine große Chance vertan. Die Nationalmannschaft fand keine Lösung gegen die Türkei und kämpft am Sonntag gegen Finnland um die Bronzemedaille, während die Türken im großen Finale gegen Deutschland antreten. Die Blau-Weißen wurden von einer besseren Mannschaft besiegt, konnten die gut organisierte Verteidigung von Ergin Ataman nicht überwinden, hatten keine guten Optionen im Angriff, konnten nichts von dem umsetzen, was sie versucht haben, und wurden von einem überlegenen Gegner besiegt.“

Ekathimerini: „Die Türkei schlägt eine griechische Mannschaft, die alles falsch gemacht hat. Die Griechen wirkten wie eine Mannschaft ohne Richtung und Selbstvertrauen, leisteten sich einen Ballverlust nach dem anderen und verfehlten sogar Freiwürfe, während ihre Verteidigung unter der langsamen Rückkehr der Spieler aus dem Angriff litt.“

TÜRKEI

Hürriyet: „Wir haben es schnell begonnen und schnell beendet. Die zwölf Riesen sind im Finale. Die Nationalmannschaft erreichte zum ersten Mal seit 2010 wieder das Finale eines Turniers und wird gegen Deutschland um den Titel kämpfen. Die türkische Mannschaft nutzte die wiederholten Ballverluste Griechenlands geschickt aus.“

Haberturk: „Die zwölf Riesen haben Geschichte geschrieben: Wir sind im Finale! Die zwölf Riesen schreiben weiterhin Geschichte. Die Nationalmannschaft trifft im Finale auf den amtierenden Weltmeister Deutschland. Griechenland, das sich zu Beginn des zweiten Viertels etwas erholt hatte, konnte dem Druck der Türkei nicht standhalten.“

„Die zwölf Riesen haben auch Griechenland zerstört!“

Fanatik: „Wir stehen im Finale der EuroBasket 2025! Die zwölf Riesen haben auch Griechenland zerstört! Die zwölf Riesen besiegten Griechenland im entscheidenden Kampf und erhielten zum zweiten Mal bei der Europameisterschaft das letzte Ticket. Ercan Osmani erreichte 28 Punkte und wurde zum Spieler der türkischen Nationalmannschaft mit den meisten Punkten in einem K.o.-Spiel bei einer EM. Die sechs Dreier, die Ercan Osmani erzielte, waren die meisten in einem Halbfinale in den letzten 30 Jahren.“