Basketball-EM: Dann steigt Deutschlands Achtelfinale gegen Portugal

Vincent Wuttke 03.09.2025 • 23:12 Uhr Deutschland trifft bei der Basketball-EM im Achtelfinale auf Portugal. Die Ansetzung ist nun raus.

Die frühen Ansetzungen bei der Basketball-EM begleiten die deutsche Nationalmannschaft auch in die K.o.-Runde hinein. Das Achtelfinale am Samstag gegen Portugal ist für 14.15 Uhr terminiert.

Bereits in der überragenden Vorrunde hatte die DBB-Auswahl immer wieder vormittags oder am Mittag gespielt. Das gefiel längst nicht allen Akteuren. Lediglich beim Abschluss gegen Finnland ging es zur Primetime los.

Dennoch ließ sich das Team von den ungewohnten Spielzeiten nicht aus dem Konzept bringen und machte den Sieg in Gruppe B mit überragenden Leistungen klar.

Und so wartet nun mit Portugal auch ein Außenseiter. Das Team belegte in Gruppe A den vierten Rang.

Kurios: Die Türkei muss als beste Mannschaft der Gruppe A bereits am Samstag um 11.00 Uhr gegen Schweden ran, denn die Abendspiele waren bereits von Gastgeber Lettland (ab 17.30 Uhr gegen Litauen) und Serbien (um 20.45 Uhr gegen Finnland) blockiert.