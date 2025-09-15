Basketball-EM: Deutsche Helden verspäten sich

SPORT1 15.09.2025 • 12:08 Uhr Die deutschen Basketball-Europameister werden am Montag in Frankfurt empfangen. Der Start der Feier verzögert sich jedoch zunächst.

Die deutschen Basketball-Helden sind nach einem furiosen Turnier, das mit dem EM-Titel gekrönt wurde, auf dem Weg zurück nach Deutschland. Wie schon nach dem WM-Coup vor zwei Jahren soll die Mannschaft von zahlreichen Fans in Frankfurt empfangen werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Eine kleine Panne ereignete sich jedoch bereits auf dem Flug. Statt wie angekündigt um 12 Uhr, wird sich der Empfang um einige Minuten verzögern. Wie die Hessenschau via Livestream des Empfangs vermeldete, soll sich der Flieger um eine ungewisse Zeit verspäten.

Kuriose Örtlichkeit: Hauptsponsor statt Rathausbalkon

Ungewöhnlich ist am Tag des Empfangs auf den ersten Blick auch die Örtlichkeit der Feier. Statt wie bei großen Erfolgen deutscher Teams üblich auf dem Rathausbalkon der Stadt steigt die Feier wie schon nach dem WM-Triumph vor zwei Jahren vor dem Hauptsitz des Hauptsponsors ING-DiBa in der Frankfurter Innenstadt.

Angeführt wird das Begrüßungs-Komitee von Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef (SPD), der in einer offiziellen Mitteilung bekannt gab: „Alle Fans sind herzlich eingeladen.“

{ "placeholderType": "MREC" }