Besondere Ehre für Schröder

SID 14.09.2025 • 22:21 Uhr Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft wird ausgezeichnet - wie schon nach dem WM-Triumph 2023.

Dennis Schröder ist nach dem EM-Triumph der deutschen Basketballer zum besten Spieler des Turniers gewählt worden.

Der Kapitän der Weltmeister erhielt die meisten Stimmen bei der Wahl zum Most Valuable Player (MVP) und wurde nach dem Finale am Sonntag in Riga gegen die Türkei ausgezeichnet.

Nach Christian Welp 1993 und Dirk Nowitzki 2005 ist es das dritte Mal, dass die Ehre einem Deutschen zuteil wird.

„Das ist Legacy, das wird nie wieder kommen“

Es sei zwar „cool“, den MVP-Titel zu haben, aber es gehe um „das ganze Team. Europameister und Weltmeister, das ist Legacy, das wird nie wieder kommen“, sagte Schröder bei MagentaSport.

Allerdings müsse er die Trophäe mit Franz Wagner teilen. „Er war eigentlich der beste Spieler von uns“, so Schröder. Der Preis gehöre „auch Franz“.

Schröder auch beim WM-Triumph zum MVP gekürt

Schon nach dem Gewinn des WM-Titels 2023 war Schröder zum MVP erkoren worden. Das deutsche Idol Nowitzki hatte schon vor Wochen darauf getippt, dass Schröder dies nun wieder gelingen würde.

Neben Schröder gehört in Franz Wagner ein weiterer Deutscher der Allstar Five an, komplettiert wird diese durch Luka Doncic (Slowenien), Giannis Antetokounmpo (Griechenland) und Alperen Sengün (Türkei).

Aus Deutschlands hatten es zuvor Detlef Schrempf (1985), Welp (1993), Nowitzki (2001, 2005, 2007) und Schröder (2022) in die Allstar-Auswahl einer EM geschafft.

