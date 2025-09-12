Basketball-EM: Deutschland - Finnland live in TV, Stream & Ticker

SPORT1 12.09.2025 • 13:00 Uhr Die deutschen Basketballer treffen im Halbfinale der EM auf Co-Gastgeber Finnland. So können Sie die Partie live im TV, Stream und Ticker verfolgen.

Die Jagd nach dem ersten deutschen EM-Gold seit 32 Jahren geht für die DBB-Stars weiter. Auf dem Weg ins Endspiel wartet auf den aktuellen Basketball-Weltmeister aus Deutschland am Freitag Co-Gastgeber Finnland.

Die Partie beginnt um 16 Uhr. Nach dem dramatischen Viertelfinal-Triumph über Slowenien um NBA-Superstar Luka Doncic sind die deutschen Basketballer gegen den Außenseiter aus Skandinavien klarer Favorit.

Basketball-EM: So verfolgen Sie Deutschland vs. Finnland heute live

TV: RTL, MagentaTV

RTL, MagentaTV Stream: RTL+, MagentaSport

RTL+, MagentaSport Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

In der Gruppenphase setzte sich die DBB-Auswahl deutlich mit 91:61 durch. Doch nun werden die Karten neu gemischt. Die Finnen ließen mit ihrem überraschenden Achtelfinal-Erfolg über Gold-Anwärter Serbien aufhorchen.

„Das Spiel, das passiert ist, zählt nicht mehr. Das muss aus den Köpfen raus, damit wir wieder neu angreifen“, sagte Franz Wagner vor dem erneuten Duell mit Finnland.

Und Teamkollege Daniel Theis warnte: „Wir hatten bei Olympia im letzten Jahr eine ähnliche Situation. Wir haben Frankreich vor eigenen Fans geschlagen und haben dann im Halbfinale gegen sie verloren.“

Verletzter Voigtmann reist als Fan an

Moralische Unterstützung erhält das deutsche Team vom verletzten Johannes Voigtmann. Der Bayern-Spieler, der sich in der Gruppenphase eine Knieverletzung zugezogen hatte und für das restliche Turnier ausfällt, ist als Fan dabei.

