Basketball-EM: Deutschland - Portugal heute live im Free-TV, Stream und Ticker

SPORT1 06.09.2025 • 11:15 Uhr Das DBB-Team bestreitet sein Achtelfinale bei der Basketball-EM gegen Portugal. Der erkrankte Àlex Mumbrú wird wieder auf Bank Platz nehmen.

Jetzt gilt es für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft! Im EM-Achtelfinale trifft Deutschland am Samstag um 14.15 Uhr auf Portugal.

Erstmals mit dabei sein wird Coach Àlex Mumbrú. Er erkrankte kurz vor dem Turnier und verpasste alle Gruppenspiele. Mumbrú wurde bislang von seinem Assistenten Alan Ibrahimagic vertreten.

Schröder: „Müssen fokussiert bleiben“

Durch die Gruppenphase fegte das deutsche Team mit fünf Siegen in fünf Spielen. Dennoch sieht Kapitän Dennis Schröder die Entwicklung des Weltmeisters nicht am Ende: „Da ist noch sehr viel Luft nach oben in meinen Augen.“

Er fügte hinzu: „Es ist geil, dass wir alle Spiele gewonnen haben in der Gruppenphase. Aber das hat uns noch nichts gebracht. Wir müssen fokussiert bleiben und ein neues Turnier starten.“

Basketball-EM: So können Sie Deutschland vs. Portugal heute live verfolgen

TV: RTL, MagentaTV

RTL, MagentaTV Stream: RTL+, MagentaSport

RTL+, MagentaSport Ticker: SPORT1

Das Team mache „die richtigen Steps“, aber der Trainer wolle „eigentlich noch schneller spielen, will, dass wir noch mehr Offensiv-Rebounds holen.“

Portugal weit hinter Deutschland in der Weltrangliste

Die Portugiesen sind lediglich mit zwei Siegen (Estland und Tschechien) und drei Niederlagen als Gruppen-Vierter ins Achtelfinale eingezogen.

