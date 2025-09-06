Basketball-EM: Deutschland - Portugal heute live im Free-TV, Stream und Ticker

Jetzt gilt es für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft! Im EM-Achtelfinale trifft Deutschland am Samstag um 14.15 Uhr auf Portugal.
Mit Coach Mumbrú ins Viertelfinale?
Erstmals mit dabei sein wird Coach Àlex Mumbrú. Er erkrankte kurz vor dem Turnier und verpasste alle Gruppenspiele. Mumbrú wurde bislang von seinem Assistenten Alan Ibrahimagic vertreten.
Schröder: „Müssen fokussiert bleiben“
Durch die Gruppenphase fegte das deutsche Team mit fünf Siegen in fünf Spielen. Dennoch sieht Kapitän Dennis Schröder die Entwicklung des Weltmeisters nicht am Ende: „Da ist noch sehr viel Luft nach oben in meinen Augen.“
Er fügte hinzu: „Es ist geil, dass wir alle Spiele gewonnen haben in der Gruppenphase. Aber das hat uns noch nichts gebracht. Wir müssen fokussiert bleiben und ein neues Turnier starten.“
Basketball-EM: So können Sie Deutschland vs. Portugal heute live verfolgen
- TV: RTL, MagentaTV
- Stream: RTL+, MagentaSport
- Ticker: SPORT1
Das Team mache „die richtigen Steps“, aber der Trainer wolle „eigentlich noch schneller spielen, will, dass wir noch mehr Offensiv-Rebounds holen.“
Portugal weit hinter Deutschland in der Weltrangliste
Die Portugiesen sind lediglich mit zwei Siegen (Estland und Tschechien) und drei Niederlagen als Gruppen-Vierter ins Achtelfinale eingezogen.
In der Weltrangliste belegt Portugal lediglich Platz 56. Zum Vergleich: Deutschland liegt hinter den USA und Serbien Platz drei.