Basketball-EM: Dicke Überraschung! Nächste Topnation raus

Felix Kunkel , Moritz Thienen 07.09.2025 • 16:12 Uhr Nach Topfavorit Serben scheitert der nächste Hochkaräter vorzeitig. Frankreich muss sich Georgien geschlagen geben - ein Bayern-Neuzugang trumpft auf.

Dicke Überraschung bei der Basketball-EM! Nach Topfavorit Serbien ist mit Frankreich der nächste Hochkaräter bereits im Achtelfinale gescheitert.

Der Olympiazweite musste sich Georgien am Sonntag nach einer enttäuschenden Vorstellung mit 70:80 geschlagen geben. Beste Werfer der Partie waren Georgiens Kamar Baldwin vom FC Bayern München und Tornike Shengelia (Barca Basket) mit jeweils 24 Punkten.

Beim siegreichen Außenseiter brachen nach der Schlusssirene alle Dämme. Die Spieler lagen sich in den Armen, sprangen auf und ab. Besonders Baldwin wurde von den Betreuern geherzt, Shengelia lief mit Tränen in den Augen über das Feld.

Frankreichs Ausgleich kommt zu spät

Frankreich, ohne Topstar Victor Wembanyama, aber dennoch mit vier NBA-Profis um den früheren Nummer-1-Pick Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks) angetreten, lag im letzten Viertel mit neun Punkten zurück, kam aber noch einmal zum Ausgleich.

Dann zogen die von Bayern-Neuzugang Baldwin angeführten Georgier entscheidend von 68:68 auf 78:70 davon. Im Viertelfinale trifft Georgien nun auf Finnland.

