Basketball-EM: Sensation perfekt! Topfavorit raus - Folgen für Deutschland?

Sensation bei der Basketball-EM! Topfavorit Serbien ist bereits im Achtelfinale sensationell gescheitert. Der deutsche Gruppengegner Finnland zwang die Serben mit 92:86 in die Knie. Einigen Fans liefen die Tränen der Enttäuschung schon vor Abpfiff über das Gesicht. 2022 in Berlin war das Team ebenfalls in der Runde der letzten 16 ausgeschieden, damals gegen Italien.

Es ist die größte Sensation bei dem Turnier bisher. Denn trotz der Niederlage gegen die Türkei, die auch den Gruppensieg kostete, galt Serbien als großer Favorit auf die Goldmedaille und wurden von vielen Experten damit größter Konkurrent für Deutschland gesehen.

Doch Superstar Nikola Jokic scheiterte nun krachend mit seinem Team. Dabei hatte der Anführer seine beste Partie absolviert. Er kam auf 33 Punkte und acht Rebounds. Doch dem Center fehlte eindeutig die Unterstützung seiner Teamkollegen. Das ärgerte Jokic schon während des Spiels gewaltig. Er regte sich immer wieder auf, wütete zwischenzeitlich auf der Bank und bekam zudem ein Technisches Foul gegen sich, weil er einen der Schiedsrichter so hart verbal anging.

Vor allem der Ausfall von Bogdan Bogdanovic wog schwer. Zumal sein Vertreter Alexa Avramovic aufgrund einer Fersenverletzung kaum spielen konnte und Serbien keinen Aufbauspieler in Topform hatte.

Basketball-EM: Markkanen feiert emotional

Bei den Finnen ging einmal mehr Lauri Markkanen voran. Der NBA-Hüne erzielte 29 Zähler. Nach dem Abpfiff sprang er vor Begeisterung wie ein kleines Kind umher. Die Fans feierten die Mannschaft mit einer La-Ola-Welle nach der anderen.

„Es war eine unglaubliche Leistung unserer Mannschaft. Wir haben jeden unserer Spieler gebraucht und jeder hat geliefert. Auch unsere Fans und natürlich die Trainer haben einen großen Teil zu diesem Sieg beigetragen. Wir haben noch viel vor, aber den Sieg werden wir erstmal genießen“, sagte ein überglücklicher Markkannen nach dem Spiel in der Mixed-Zone.

Angesprochen auf die Wichtigkeit dieses Sieges für ihn persönlich, wurde der NBA-Star emotional: „Es ist sicher einer meiner wichtigsten Siege in meiner Karriere. Für mich ist es eine unglaubliche Ehre im Finnland-Trikot zu spielen.“

„Wir waren erst einmal im Viertelfinale. Alleine deshalb, aber auch wegen des Gegners den wir geschlagen haben, ein unglaubliches Team, ist es einer der wichtigsten Siege, die ich erlebt habe“, ergänzte der Finne.

Jokic wütet und fliegt raus

Die Mannschaft von Trainer-Legende Svetislav Pesic hatte in der Vorbereitung unter anderem Weltmeister Deutschland beim Supercup in München geschlagen und damit ihre Titelambitionen eindrucksvoll unterstrichen. Doch bereits zuletzt war Serbien gestrauchelt.

Die Sensation nahm bereits in der Anfangsphase seinen Lauf. Finnland startete mit einem 11:1 und traf überragend aus dem Feld. Doch Serbien kämpfte sich schnell zurück und führte zur Pause 44:40.

