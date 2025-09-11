Basketball-EM: Doppelter Glücksmoment für Schröder mit der Mama!

SPORT1 11.09.2025 • 07:08 Uhr Dennis Schröder feiert mit Deutschland den Einzug ins EM-Halbfinale - und mit seiner Mama einen besonderen Tag.

Es war mal wieder ein besonderer Tag für Dennis Schröder und seine Familie: Am Mittwochabend wurde nicht nur der Einzug ins EM-Halbfinale mit der deutschen Nationalmannschaft gefeiert, sondern auch der Geburtstag von Mama Schröder.

{ "placeholderType": "MREC" }

Fatou Schröder wurde 60 Jahre alt. Wie schon vor zwei Jahren fiel der Jubeltag auf ein besonderes sportliches Highlight für ihren Sohn.

„Richtig, Mamas Geburtstag, Happy Birthday!“, sagte Dennis Schröder nach dem 99:91 gegen Slowenien bei RTL: „Ein special Day, vor zwei Jahren haben wir die WM geholt an dem Tag und wir durften das Spiel nicht verlieren.“

Schröder spricht über besondere Teamleistung

Später sagte Schröder in der Mixed Zone noch: „Sie hat schon gesagt: ‚Danke fürs Geschenk.‘"

{ "placeholderType": "MREC" }

Schröder hatte beim Sieg über das Team von Superstar Luka Doncic nicht seinen besten Tag erwischt, wie er selbst zugab. Er sei auch deshalb extrem stolz auf seine Kollegen, meinte der Kapitän.