Basketball-EM: Foto-Wirbel bei der Türkei vor dem Finale

Daniel Höhn 14.09.2025 • 13:23 Uhr Ein Mitarbeiter des türkischen Verbands ist kurz vor dem Finale der Basketball-EM gefeuert worden. Der Grund ist ein Foto bei Social Media.

Der türkische Verband hat kurz vor dem Finale der Basketball-EM gegen Deutschland am Sonntagabend (20 Uhr im LIVETICKER) einen Mitarbeiter gefeuert, weil dieser ein Bild bei Instagram gepostet hatte, über das sich der griechische Verband beschwerte.

Auf dem Bild war Cedi Osman bei einem Korbleger zu sehen. Unter dem Korb stand der griechische NBA-Star Giannis Antetokounmpo, der sich vom Spielfeld abgewandt hatte und seine Hände hielt, als würde er beten. Zwischen Osman und Antetokounmpo prangten in großen Buchstaben die Worte „No Mercy“, also „Keine Gnade“.

„Das war einfach kein guter Post“

Der Post wurde in der Nacht nach dem 94:68-Sieg der Türkei im EM-Halbfinale gegen Griechenland abgesetzt, inzwischen wurde er gelöscht, da sich der griechische Verband bei FIBA Europe beschwerte.

„Diese Person hat den Post nachts gegen 2 Uhr gemacht, ohne dass jemand davon wusste. Als der türkische Verband davon erfahren hat, hat er diese Person sofort entlassen“, sagte der türkische Trainer Ergin Ataman auf der Pressekonferenz vor dem EM-Finale: „Sie haben den Post gleich gelöscht und sie haben sich entschuldigt. Das war einfach kein guter Post, aber unglücklicherweise passiert so etwas bei Social Media.“

