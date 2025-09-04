Basketball-EM: Große Euphorie in der Türkei! Nach diesem Coup ist alles möglich

SPORT1 04.09.2025 • 13:10 Uhr Fünf Spiele, fünf Siege: Die türkische Nationalmannschaft ist durch die Vorrunde der Europameisterschaft gestürmt. Nach einem Sieg gegen den großen Favoriten scheint alles möglich.

Die Stimmung war ohnehin schon blendend. Doch mit dem überzeugenden 95:90-Sieg gegen den Titelfavoriten aus Serbien setzte die türkische Nationalmannschaft nochmal einen drauf. 16 Jahre lang hatten sie gegen diesen Gegner nicht mehr gewonnen. Mit fünf Siegen aus fünf Spielen war der Gruppensieg perfekt – und die Träume bei der Europameisterschaft vom ganz großen Coup waren nicht mehr zu vermeiden.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Dieses Team ist ein Medaillenkandidat. Dieses Team kann es überall hin schaffen. Ich bin stolz auf diese Jungs“, jubelte Headcoach Ergin Ataman nach dem Coup am Mittwoch. „Mit dem Sieg gegen Serbien haben wir Geschichte geschrieben. Wir wollen mit einer Medaille Geschichte schreiben.“ Immer wieder betonte der 59-Jährige, wie stolz er nach der makellosen Vorrunde auf sein Team sei.

Stolz sollte jedoch auch das gesamte türkische Volk sein, fügte Ataman hinzu: „Wir haben den Turnierfavoriten Serbien mit einem großartigen Spiel besiegt! Wir haben klug gespielt und die Gruppe als Tabellenführer abgeschlossen. Jetzt beginnt die K.o.-Phase. Wir müssen in jedem Spiel vorsichtig sein. Egal, wer der Gegner ist, wir müssen sehr vorsichtig sein.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Sengün wird gefeiert

Besonders im Fokus steht bei den Türken in diesen Tagen Alperen Sengün, der bei den Houston Rockets unter Vertrag steht. Im Duell gegen Serbien entschied er das Duell der beiden Superstars gegen Nikola Jokic für sich. Bei der EM legte der 23-Jährige mit dem Spitznamen „Mini-Jokic“ bisher 21,6 Punkte, 9,6 Rebounds und 6,8 Assists pro Partie auf und ist einer der überragenden Akteure des Turniers.

„Ich denke nicht, dass er diesen Spitznamen wollen würde. Aber man kann die Ähnlichkeiten in ihrem Spiel erkennen. Alperen hat große Ziele. Er ist ein selbstbewusster Junge. Er verfügt über ein extrem hohes Basketballverständnis und ein enormes Talent“, sagte sein Teamkollege Shane Larkin über ihn. „Ich glaube, er beweist bei diesem Turnier, dass er bereit ist, den nächsten Schritt zu machen. Letztes Jahr war er NBA-All-Star, und ich denke, er wird weiter wachsen und ein noch besserer Spieler werden.“

Erdogan gratuliert nach Türkei-Erfolg

Nach dem Sieg gegen Serbien ist die Türkei die bestplatzierte Nation in Gruppe A und trifft im Achtelfinale auf Schweden. Dann wird wohl auch Präsident Recep Tayyip Erdogan wieder mitfiebern. „Ich gratuliere unserer Nationalmannschaft der Männer von ganzem Herzen, die ihre Gruppe bei der FIBA-Europameisterschaft 2025 ungeschlagen als Tabellenführer abgeschlossen und sich damit für die Runde der letzten 16 qualifiziert hat”, schrieb er in den sozialen Medien.