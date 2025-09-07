Basketball-EM: "Jedes Mal bringen sie uns unglaubliche Liebe entgegen"

Moritz Thienen 07.09.2025 • 15:52 Uhr Finnland schockt bei der Basketball-EM den Topfavoriten Serbien. Einer der großen Helden war Miro Little, der im exklusiven SPORT1-Interview den Erfolg einordnet und gleich eine Ansage an die Konkurrenz sendet.

Mit dieser Sensation hat niemand gerechnet! Außenseiter Finnland knackte bei der Basketball-EM tatsächlich Topfavorit Serbien. Nach der 86:92-Niederlage müssen Jokic und Co. die Heimreise antreten.

Die Finnen kämpften von Beginn an aufopferungsvoll und setzten sich, angetrieben von zahlreichen mitgereisten Fans, verdient gegen den haushohen Favoriten durch.

Einer der Erfolgsgaranten war Point Guard Miro Little. Der 21-Jährige, der seit zwei Jahren in den USA am College spielt, kam auf 13 Punkte, acht Rebounds und sechs Assists.

Vom großen Coup euphorisiert rannte Little durch die Mixed-Zone und brüllte lachend: „Wir haben es wirklich geschafft! Wahnsinn!“ Anschließend nahm er sich Zeit für SPORT1 und erklärte im Interview die Bedeutung des Sieges für den finnischen Basketball.

SPORT1: Herr Little, herzlichen Glückwunsch zu diesem Erfolg. War das der größte Sieg in der Geschichte des finnischen Basketballs?

Miro Little: Ich muss ehrlich sein, dass ich nicht unsere komplette Geschichte kenne, aber es gehört mindestens zu den größten Siegen. Ich bin mir sehr sicher, dass es einer der größten Siege war.

SPORT1: Was hat das Team daran glauben lassen, dass Sie den großen Favoriten schlagen können?

Little: Unser gesamtes Team hat uns ganz fest daran glauben lassen. Wir sind so eine eingeschworene Mannschaft. Bei uns in der Kabine glaubt jeder fest an den anderen. Dementsprechend glaubt auch jeder an sich selbst.

„Wenn wir so weiterspielen, ist alles möglich“

SPORT1: In der Halle waren extrem viele finnische Fans. Es wirkte so, als wenn die Sie getragen hätten?

Little: Ich liebe die finnischen Fans einfach. Die Fans sind ein klarer Teil unseres Teams. Sie sind für uns wie Teamkollegen. Jedes Mal, wenn wir das Feld betreten, bringen sie uns unglaubliche Liebe entgegen. Deswegen kämpfen wir für sie nochmal mehr als eh schon.

SPORT1: Was bedeutet dieser Sieg für den Basketball-Sport in Finnland?