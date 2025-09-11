Basketball-EM: Kunststück leitet Deutschlands Wende ein

Johannes Behm , Moritz Thienen 11.09.2025 • 10:08 Uhr Tristan da Silva leitet gegen Slowenien mit einem Buzzer Beater die Wende ein. Teamkollegen und Experten schwärmen von dem Kunststück.

Lange bewegte sich Deutschland im Viertelfinale der Basketball-EM gegen Slowenien in Richtung Verliererstraße - doch dann sorgte Tristan da Silva mit einer unglaublichen Aktion für den Wendepunkt des Spiels.

{ "placeholderType": "MREC" }

Mit sieben Punkten lag das DBB-Team fünf Sekunden vor dem Ende des dritten Viertels zurück, als sich der NBA-Star der Orlando Magic den Rebound nach einem Fehlwurf von Aleksej Nikolic schnappte und in Richtung Mittellinie sprintete. Dort warf er kurz vor der Sirene den Ball in Richtung Korb. Dieser prallte gegen das Brett, fiel dann durch den Ring - und versetzte die Halle in Riga in Ekstase.

Da Silva blieb betont cool und setzte nicht zu einem großen Jubel an, doch sein Buzzer-Beater-Dreier von jenseits der Mittellinie sollte die Wende einleiten. Deutschland schaffte einen 12:0-Lauf und übernahm Anfang des vierten Viertels die Führung (77:74), die das DBB-Team nicht mehr hergab (99:91).

„Der Half-Court-Shot hat uns richtig krass Momentum gegeben. Das hat dem ganzen Team geholfen und auch die Fans mitgenommen“, schwärmte Isaac Bonga auf SPORT1-Nachfrage und sprach weiter davon, dass der Wurf dem ganzen Team nochmal „richtig Energie gegeben hat.“

{ "placeholderType": "MREC" }

NBA-Star Dennis Schröder legte sich sogar fest: „Der Wurf von Tristan von der Mittellinie, das war der Momentum-Changer.“ Und auch Franz Wagner, der in der NBA ebenfalls da Silvas Teamkollege ist, lobte auf SPORT1-Nachfrage: „In so knappen Spielen braucht man auch mal ein bisschen Glück und solche Plays auch. Das war auf jeden Fall sehr wichtig.“

Wagner schwärmt von Buzzer Beater

Bei Magenta Sport betonte Experte Moritz Wagner ebenfalls die Wichtigkeit des Wurfes von da Silva: „Das war in einer Phase, in der wenig ging. Manchmal brauch man auch einfach Glück.“

Auch Interims-Bundestrainer Alan Ibrahimagic stellte den Buzzer Beater nach dem Sieg heraus. „Das war definitiv ein wichtiger Augenblick für uns“, hob der Coach hervor.

{ "placeholderType": "MREC" }