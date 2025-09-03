Newsticker
Basketball-EM>

Basketball-EM: "Riesenknall" beschert historisches Weiterkommen

„Riesenknall“ bei der Basketball-EM

Großbritannien gewinnt völlig überraschend gegen Montenegro und schickt NBA-Star Vucevic nach Hause. Am lautesten wird die EM-Sensation allerdings in Schweden bejubelt.
Franz Wagner liefert in der Partie zwischen Deutschland und Großbritannien bei der FIBA EuroBasket 2025 eine Zauber-Show. Ob mit einem Pass hinter dem Rücken oder sensationellen Dreiern – der DBB-Star stellt seine Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis.
Sensation bei der Basketball-EM! Underdog Großbritannien gewann zum ersten Mal nach zwölf Jahren (!) wieder ein EM-Spiel - und schickte durch den 89:83-Erfolg gegen Montenegro nicht nur den kleinen Balkan-Staat nach Hause – sondern bescherte auch Schweden das Weiterkommen.

„Riesenknall bei der EM!“, titelte die schwedische Zeitung Aftonbladet und feierte das „historische Weiterkommen“. Schweden sei eigentlich schon ausgeschieden gewesen, doch kann kam der britische „Paukenschlag“. Daraus resultierte Schwedens erster Achtelfinal-Einzug der Geschichte.

NBA-Star fliegt raus - und tritt zurück

Die Briten, wahrlich nicht als Basketball-Nation bekannt, ließen sich auch von der überragenden Performance von NBA-Star Nikola Vucevic von den Chicago Bulls, der nach dem Spiel seinen Rücktritt von der Nationalmannschaft verkündete, nicht aus der Ruhe bringen, der für Montenegro 29 Punkte, 11 Rebounds und sechs Assists auflegte.

„Es ist eine große Enttäuschung für uns, aber ich muss Großbritannien gratulieren“, sagte Vucevic nach dem Spiel: „Es ist schade für mich, dass es so endet. Ich möchte mich bei allen bedanken, meinen Teamkollegen, den Trainern, dem Verband und natürlich den Fans. Ich wünschte, ich könnte es anders beenden, aber jetzt ist es an der Zeit, dass die nächste Generation ihre Spuren hinterlässt.“

Für Großbritannien kam Myles Hesson auf 25 Zähler und bescherte seinem Team einen versöhnlichen EM-Abschluss.

In der Abschlusstabelle der deutschen Gruppe B liegt Schweden, das noch ein Spiel vor sich hat, damit auf jeden Fall vor Montenegro und den Briten, da es auch bei einer Niederlage gegen Litauen einen Punkt gibt.

