Rücktritt nach EM-Aus: "Schade, dass es so zu Ende geht"

SID 03.09.2025 • 16:35 Uhr NBA-Star Nikola Vucevic beendet nach Montenegros Aus bei der Basketball-EM seine Nationalmannschafts-Karriere. ”Es ist schade, dass es so zu Ende geht", sagt der Center von den Chicago Bulls.

Nach dem enttäuschenden Vorrundenaus bei der Basketball-EM hört NBA-Star Nikola Vucevic im Nationalteam Montenegros auf.

„Es ist schade, dass es so zu Ende geht“, sagte der Center von den Chicago Bulls laut Eurohoops: „Es wäre toll gewesen, in die nächste Runde zu kommen und in Riga zu spielen, aber es ist nun einmal so.“

Vucevic: „Zeit für die nächste Generation“

Die Montenegriner hatten zuvor im letzten Gruppenspiel 83:89 (42:48) gegen Großbritannien verloren und damit das Weiterkommen verpasst.

Ein Erfolg gegen den bis dahin sieglosen Außenseiter, der seinen ersten Sieg bei einer EuroBasket seit 2013 feierte, hätte in Deutschlands Staffel B für den Sprung ins Achtelfinale gereicht. Vucevic glänzte mit einem Double-Double (31 Punkte, elf Rebounds), dazu gelangen dem 34-Jährigen sieben Assists.

