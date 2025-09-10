Basketball-EM: Schreckmoment für DBB-Team

Johannes Behm 10.09.2025 • 21:00 Uhr Im Viertelfinale gegen Slowenien verletzt sich Deutschlands Justus Hollatz. Der DBB-Spieler muss zunächst in die Kabine.

Schreckmoment im Viertelfinale der Basketball-EM! DBB-Star Justus Hollatz ist während des 2. Viertels gegen Slowenien vom Court gehumpelt (Deutschland vs. Slowenien im LIVETICKER).

Zuvor war der Point Guard, der auf Klub-Ebene für den FC Bayern Basketball spielt, bei einem Rebound-Versuch umgeknickt. Im Anschluss hielt sich der 24-Jährige den rechten Knöchel - ehe er das Feld in Richtung Kabine verließ.

„Hollatz bleibt liegen. Er ist unglücklich aufgekommen“, sagte Kommentator Michael Körner bei Magenta Sport über die Szene: „Er landet auf dem Fuß von Theis. Auf der Bank wird mitgelitten.“

Bundestrainer gibt Update

Kurz vor der Pause kehrte Hollatz aber zumindest einmal auf die Bank zurück und nutze die Halbzeitpause für einige Wurfversuche. Zur Halbzeit liegt Deutschland überraschend mit 45:51 im Hintertreffen.