Basketball-EM
Basketball-EM
Basketball-EM

Basketball-EM: Schreckmoment für DBB-Team

Schreckmoment für deutsches Team

Zwar übernimmt der bisherige Assistenzcoach Alan Ibrahimagic beim DBB-Team nun die Rolle des Cheftrainers. Doch der erkrankte Bundestrainer Álex Mumbrú ist vor dem Viertelfinale bei der EuroBasket 2025 gegen Slowenien trotzdem beim Training dabei.
Johannes Behm
Im Viertelfinale gegen Slowenien verletzt sich Deutschlands Justus Hollatz. Der DBB-Spieler muss zunächst in die Kabine.

Schreckmoment im Viertelfinale der Basketball-EM! DBB-Star Justus Hollatz ist während des 2. Viertels gegen Slowenien vom Court gehumpelt (Deutschland vs. Slowenien im LIVETICKER).

Zuvor war der Point Guard, der auf Klub-Ebene für den FC Bayern Basketball spielt, bei einem Rebound-Versuch umgeknickt. Im Anschluss hielt sich der 24-Jährige den rechten Knöchel - ehe er das Feld in Richtung Kabine verließ.

„Hollatz bleibt liegen. Er ist unglücklich aufgekommen“, sagte Kommentator Michael Körner bei Magenta Sport über die Szene: „Er landet auf dem Fuß von Theis. Auf der Bank wird mitgelitten.“

Bundestrainer gibt Update

Kurz vor der Pause kehrte Hollatz aber zumindest einmal auf die Bank zurück und nutze die Halbzeitpause für einige Wurfversuche. Zur Halbzeit liegt Deutschland überraschend mit 45:51 im Hintertreffen.

„Er hat ein Zeichen gegeben, dass er okay ist. Von daher gehe ich davon aus, dass er spielen kann“, gab Interims-Bundestrainer Alan Ibrahimagic im Halbzeit-Interview bei Magenta Sport Entwarnung.

