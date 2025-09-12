Basketball-EM: Schröder-Gala! Deutschland im Finale

Johannes Behm 12.09.2025 • 17:55 Uhr Finale! Deutschlands Basketballer stehen nach einer starken Vorstellung von Dennis Schröder im Endspiel der Europameisterschaft.

Der Titel ist zum Greifen nah! Deutschlands Basketballer stehen im EM-Finale. Im Halbfinale am Freitagabend setzte sich die Mannschaft um Kapitän Dennis Schröder mit 98:86 gegen Finnland durch.

Schröder lieferte mit 26 Punkten und 12 Assists eine überragende Vorstellung als Scorer wie Spielmacher. Franz Wagner überzeugte ebenfalls und kam auf starke 22 Punkte. Schröders zwölf Assists waren zudem die meisten in einem EM-Halbfinale in den letzten 30 Jahren.

„Dass wir im Finale sind, das haben wir allen zwölf Leuten zu verdanken, die da in der Kabine sind – plus Justus Hollatz, plus Jo Voigtmann, weil die zwar verletzt, aber trotzdem hier sind“, gab sich Topscorer Schröder am RTL-Mikro allerdings bescheiden, zeigte sich aber voller Vorfreude. „Ins Finale zu kommen ist natürlich das beste Gefühl.“

„Minimalziel erreicht, dass wir im Finale stehen“, freute sich Daniel Theis nach der Partie bei Magenta Sport. „Weil wir jetzt eine Medaille erreicht haben. Das können wir heute Abend genießen.“

Deutschland geriet nach einem nervösen Beginn zunächst ins Hintertreffen (4:11), spielte sich anschließend allerdings offensiv in einen Rausch und kam so auf historische 61 Punkte in der ersten Halbzeit (61:47).

Wagner: „Dieses Team gehört dahin“

Die Finnen um NBA-Star Lauri Markkanen (16 Punkte) hielten jedoch dagegen und machten die Partie lange spannend. Nach einem Aufbäumen Ende des dritten Viertels brachte Deutschland die Partie dann souverän über die Bühne.

„Die haben nicht aufgegeben. Wir waren mit 20 vorne und die haben sich wieder drangekämpft. Das ist eine gute Truppe“, sagte Tristan da Silva nach Spielende.

Im Endspiel am Sonntagabend (20 Uhr) trifft Deutschland auf den Sieger des anderen Halbfinals zwischen der Türkei und Griechenland. Für Deutschland ist es das erste EM-Finale seit 20 Jahren. „Dieses Team gehört dahin. Das ist das Spiel, auf das sich alle vorbereitet haben“, betonte Experte Moritz Wagner.

