Deutschland schafft Historisches im EM-Halbfinale

Johannes Behm 12.09.2025 • 17:08 Uhr Deutschlands Offensive ist gegen Finnland in den ersten 20 Minuten nicht zu bremsen. Seit 40 Jahren schaffte kein Land mehr, was dem DBB-Team im EM-Halbfinale gelingt.

Schon zur Halbzeit sorgte Deutschland beim Finaleinzug gegen Finnland (98:86) für historische Zahlen.

Die 61 Punkte der DBB-Auswahl nach den ersten beiden Vierteln sind die zweitmeisten Punkte der EM-Geschichte in einem Halbfinale (Deutschland vs. Finnland im LIVETICKER).

Einzig die Sowjetunion punktete noch besser - aber das liegt bereits 40 Jahre zurück. 1985 gelangen der Sowjetunion 73 Punkte in der ersten Hälfte des Halbfinals gegen Italien.

EM-Halbfinale: Wagner und Schröder ragen heraus

Einen maßgeblichen Anteil am Scoring der Deutschen haben Franz Wagner und Dennis Schröder.

Wagner lieferte in der ersten Hälfte 20 Punkte, Schröder steuerte weitere 13 sowie starke acht Assists bei.