Basketball-EM: Schweden schrammt an Sensation vorbei

Im Achtelfinale der Basketball-EM schrammte Außenseiter Schweden knapp an einer Sensation vorbei. Die Skandinavier unterlagen in einer lange ausgeglichenen Partie den hochfavorisierten Türken mit 79:85.
Schweden schrammt an Sensation vorbei
Das Team, das in der Gruppenphase den Deutschen noch klar unterlegen war, lieferte den hochfavorisierten Türken einen harten Fight.
Die Schweden, die in der „deutschen” Gruppe B nur den vierten Platz belegt hatten, hielten von Beginn an mit dem haushohen Favoriten mit und führten zur Pause sogar mit 42:37.
Im dritten Viertel aber steigerten sich die Türken vor allem in der Defensive und gingen ihrerseits in Führung.
Im Schlussabschnitt entwickelte sich eine dramatische Partie, in der sich keine der beiden Mannschaften deutlich absetzen konnte.
Erst in der letzten Minute sorgten die Türken um ihren NBA-Star Alperen Sengün (24 Punkte/ 16 Rebounds) für klare Verhältnisse. Sengün selbst verwandelte 26,1 Sekunden vor Schluss den vorentscheidenden Freiwurf.