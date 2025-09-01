Basketball-EM: Schwerer Rückschlag! Turnier-Aus für deutschen Star

Vincent Wuttke , Moritz Thienen 01.09.2025 • 18:16 Uhr Für den deutschen Basketball-Star Johannes Voigtmann ist die EM beendet.

Rückschlag für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft: Der DBB teilte kurz nach dem Rekord-Sieg gegen Großbritannien mit, dass Johannes Voigtmann beim Turnier nicht mehr eingreifen kann.

{ "placeholderType": "MREC" }

Er war bereits am Sonntag aus Tampere zur Behandlung nach München abgereist. „Beim Center des FC Bayern München wurde bei der weiteren Diagnostik ein Schaden festgestellt, der operativ behoben werden muss“, heißt es in der Mitteilung.

Noch vor der Partie hatte Interimsbundestrainer Alan Ibrahimagic betont, dass er fest mit einer Rückkehr des Stars rechne.

Bittere Nachricht für deutsches Team

Man war nach SPORT1-Informationen fest davon ausgegangen, dass Voigtmann zurückkommt und im weiteren Turnierverlauf wieder zur Verfügung steht. Jetzt folgte das bittere Aus eines Spielers, der gerade mit seiner Erfahrung extrem wichtig ist. Immerhin zeigte der Center auch vor wenigen Wochen in den BBL-Finals für den FC Bayern seine Klasse, als er das entscheidende Spiel fünf mit zwei Dreiern in der Schlussphase entschied.

{ "placeholderType": "MREC" }

Zudem ist Voigtmann als Co-Kapitän sehr wichtig für die Kabine. Sein Wort hat extremes Gewicht.