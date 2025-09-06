Basketball-EM: Turban-Mann stürzt Gastgeber ins Tal der Tränen - Superstar historisch

Vincent Wuttke , Moritz Thienen 06.09.2025 • 20:17 Uhr Kristaps Porzingis erlebt mit Gastgeber Lettland eine riesige Enttäuschung. Ein Turban-Mann ist der Held bei Litauen.

Kristaps Porzingis saß schon während des Spiels immer wieder kopfschüttelnd auf der Bank, der Blick war leer. Nach dem 79:88 und dem damit verbundenen Aus bei der Basketball-EM in der heimischen Halle in Riga gegen Litauen verschwand der Superstar aus Lettland auch schnell in die Kabine. Die Gastgeber erlebten damit eine riesige Enttäuschung im Achtelfinale und stürzte ins Tal der Tränen.

Denn die Mannschaft hatte durchaus die Hoffnung, bei der EM für Furore zu sorgen. An Porzingis, der mit den Boston Celtics zuletzt Meister in der NBA wurde, lag es wahrlich nicht. Der Center legte mit 34 Zählern und 19 Rebounds historisch gute Zahlen auf. Denn seit 30 Jahren gelang dies keinem Spieler bei diesem Wettbewerb.

„Es ist so bitter, ich werde nicht lügen. Wir wollten es mehr als alles andere. Glückwunsch an Litauen und ein Teil in mir freut sich auch für sie. Aber es ist beschissen, auf der anderen Seite zu sein. Es war unfassbar. Wir wollten viel weiter kommen und für unsere Fans Magie entfachen“, haderte Porzingis. Dabei war ihm die Frustration deutlich anzusehen.

Seine Mannschaft ging als Favorit in die Partie, da Litauen in der Vorrunde mit dem zukünftigen Münchner Rokas Jokubaitis seinen wichtigsten Spieler mit schwerer Knieverletzung verlor. Doch ausgerechnet sein Vertreter wurde zum Helden.

Velicka glänzt mit Turban

Der ehemalige Chemnitzer und Braunschweiger Arnas Velicka übernahm als Spielmacher beim deutschen Vorrunden-Gegner und überragte mit 21 Punkten und elf Assists. Dabei spielte er nach einem Zusammenprall ab dem dritten Viertel mit einem Turban. Velicka gab einen kuriosen Anblick ab mit der weißen Kopfbedeckung auf der Glatze.

Weil Velicka so gut agierte, musste Jonas Valanciunas kaum glänzen. Der NBA-Center der Litauer stand nur neun Minuten lang auf dem Feld und erzielte neun Punkte. „Wir haben zusammengehalten - auch in schlechten Momenten. Wir haben als wahres Team gespielt. Es war großartig, in dieser Arena zu spielen“, sagte er bei Magenta Sport.