Basketball-EM: Verletzungsschock um neuen Bayern-Star

Moritz Thienen 01.09.2025 • 21:36 Uhr Rokas Jokubaitis verletzt sich bei der Basketball-EM womöglich schwer. Der neue Bayern-Spieler geht schreiend zu Boden und muss in die Kabine.

Was für eine unglückliche Aktion bei der Basketball-EM! Der neue Bayern-Star Rokas Jokubaitis verletzte sich im wichtigen 81:78-Sieg seiner Litauer gegen Finnland womöglich schwer.

Zu Beginn des vierten Viertels zog Jokubaitis mit ganz viel Speed zum Korb und verkantete sich bei einer Drehung unglücklich. Der Point Guard wusste sofort, dass etwas nicht stimmt und fasste sich an sein linkes Knie.

Unter Adrenalin stehend, schleppte sich der 24-Jährige noch zurück zur Bank, zeigte aber gleich an, dass er raus muss. An der Bank angekommen, sackte er neben dieser schreiend zusammen.

Der Schock war seinen Mitspielern ins Gesicht geschrieben. Nach minutenlanger Behandlung neben der Bank wurde Jokubaitis gestützt in die Kabine gebracht.

Basketball-EM: Familie von Jokubaitis reagiert geschockt

Welche Verletzung sich der als Eckpfeiler des neuen Bayern-Teams eingeplante Litauer zuzog, war zunächst noch offen. Auf dem Weg in die Kabine konnte er sein linkes Bein kaum belasten.

„Das tut so weh, auch für die Bayern mit Hinblick auf die EuroLeague-Saison. Das ist ihr Schlüsselspieler für die kommende Saison“, sagte MagentaSport-Experte Alex Vogel geschockt. Kommentator Basti Ulrich ergänzte: „Das ist ein riesengroßes Ding für die Bayern.“

Geschockt zeigte sich auch die Familie von Jokubaitis, die ihn über das gesamte Spiel hinweg hinter der Bank sitzend lautstark unterstützt hatte. Ihnen war die Sorge deutlich ins Gesicht geschrieben.

