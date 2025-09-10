Basketball-EM: Uhrzeit fix! Dann spielt Deutschland im Halbfinale

Annabella Aulinger 10.09.2025 • 23:28 Uhr Die deutschen Basketballer stehen im EM-Halbfinale. Am Freitag geht es für das DBB-Team gegen Finnland - auch die Uhrzeit steht fest.

Deutschland hat bei der Basketball-EM den frühen Slot des Halbfinales zugeteilt bekommen. Die deutschen Basketballer spielen am Freitag um 16 Uhr deutscher Zeit (17 Uhr Ortszeit) gegen den Co-Gastgeber Finnland.

Erst am Mittwoch gewannen die Finnen mit 93:79 gegen Georgien. Das DBB-Team setzte sich mit 99:91 gegen Slowenien durch.

Basketball-EM: Deutschland vs. Finnland im Halbfinale

Bereits in der Gruppenphase trafen die beiden Mannschaften aufeinander. Dort behielt Deutschland beim 91:61-Sieg die Oberhand. Nun geht es an das Eingemachte im Halbfinale.

Um 20.00 Uhr deutscher Zeit, wenige Stunden nach der Partie der Deutschen, trifft die Türkei im zweiten Halbfinale auf Griechenland.