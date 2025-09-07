Basketball-EM: Vor Duell mit Deutschland! Doncic enthüllt Verletzung

Moritz Thienen 07.09.2025 • 21:30 Uhr Luka Doncic überragt im Achtelfinale der Basketball-EM und spricht vor dem Duell mit Deutschland erstmals. Dabei enthüllt er körperliche Probleme.

Dieser Luka Doncic wird zu einer echten Herausforderung für Deutschland. Jetzt steht fest, dass die deutsche Nationalmannschaft bei der Basketball-EM im Viertelfinale auf Slowenien trifft – mit einem NBA-Superstar in Gala-Form.

Beim Sieg gegen Italien im Achtelfinale überragte Doncic auf ganzer Linie. Er erzielte 42 Punkte, unglaubliche 22 davon schon im ersten Viertel, neuer Bestwert im Turnier.

Doch nach dem Spiel enthüllte der Superstar selbst, dass er mit einer Verletzung kämpft: „Ja, ich habe Schmerzen. Ich muss jetzt direkt zum Physio gehen, aber mir wird es bald schon wieder gut gehen.“

Die Verletzung am Bein zog sich Doncic schon kurz nach Spielbeginn zu. 30 Sekunden nach dem Tip-off stieß er mit Alessandro Pajola zusammen. Seine Schmerzen hielten ihn anschließend aber nicht von einem Fabelviertel ab.

Basketball-EM: Doncic verschwand während des Spiels in die Kabine

Trotzdem verschwand der Superstar nach dem Ende des ersten Viertels direkt in der Kabine, wohl um sich behandeln zu lassen.

Sloweniens Trainer Aleksander Sekulic wollte sich nach dem Spiel nicht so richtig in die Karten schauen lassen. Angesprochen auf die Situation sagte er auf der Pressekonferenz: „Er hat mir gesagt, dass er auf die Toilette muss. Vielleicht gab es auch einen anderen Grund, aber das ist, was er mir gesagt hat.“

Im Spiel merkte man Doncic die Probleme nur bedingt an. Zwar bewegte sich der Point Guard in den Unterbrechungen etwas unrund, was bei Doncic aber schon seit einiger Zeit so ist. Im laufenden Spiel dominierte er dann mit oder ohne größere Beschwerden trotzdem nach Belieben.

Doncic vor Duell mit Deutschland optimistisch

Bisher spielt Doncic eine unglaublich starke EM. Er erzielte in den bisherigen sechs Spielen satte 34 Punkte, 8,3 Rebounds, 7,2 Assists und 3,2 Steals pro Partie.

Am Mittwoch geht es für ihn nun im Viertelfinale gegen Deutschland. Vor dem Duell mit dem Weltmeister zeigte sich der Superstar durchaus optimistisch.

