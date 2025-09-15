Basketball-EM: Wagner stichelt gegen Ataman

Vincent Wuttke 15.09.2025 • 10:36 Uhr Der türkische Trainer Ergin Ataman hatte vor dem EM-Finale gegen Deutschland getönt. Nun bekommt er den Konter von Franz Wagner.

Franz Wagner hat nach dem dramatischen Sieg der deutschen Basketball-Nationalmannschaft im EM-Finale eine kleine verbale Spitze gegen Türkei-Trainer Ergin Ataman gesetzt.

„Ich bin selten in den sozialen Medien unterwegs. Aber ich habe natürlich mitbekommen, was der Trainer gesagt hat“, sagte Franz Wagner bei Magenta Sport. Der Superstar fügte an: „Deutschland ist im Basketball Welt- und Europameister. Wir sind genau da, wo wir hingehören - und wir haben noch ein paar echt gute Leute zu Hause sitzen.“

Der türkische Coach hatte wenige Stunden vor dem Endspiel noch getönt. „Wir haben viel Respekt vor den Deutschen. Sie haben ihr Können bei der letzten WM gezeigt. Sie haben sehr gute Spieler, sie spielen seit vielen Jahren zusammen. Bei der WM, bei Olympia. Und jetzt sind sie hier ungeschlagen. Aber ich glaube, dass mein Team in diesem Moment besser ist. Wir sind bereit, das Spiel zu gewinnen“, sagte Ataman am Samstag in Riga.

Die Türkei war am Freitag eindrucksvoll durch einen 94:68-Kantersieg im Halbfinale gegen Griechenland ins Endspiel eingezogen, wie Deutschland war Atamans Team im Turnier vor dem Endspiel-Showdown noch ungeschlagen.

Auch Schröder-Spitze gegen Ataman

Doch Deutschland behielt die Oberhand. Nach dem WM-Titel 2023 hat der DBB nun auch Gold bei der EM geholt. Nach dem Coup 1993 gab es den zweiten EM-Titel.

Wagner war mit 18 Zählern, acht Rebounds und zwei Assists einmal mehr überragend - und besonders motiviert dank Türkei-Coach Ergin Ataman.