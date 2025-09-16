Basketball: Gehört Dennis Schröder jetzt die Hall of Fame?

Annabella Aulinger 16.09.2025 • 18:17 Uhr Dennis Schröder untermauert im EM-Finale einmal mehr seine Ausnahmestellung im europäischen Basketball. Ist nun eine besondere Ehre folgerichtig?

Dennis Schröder war beim dramatischen Finalsieg über die Türkei bei der EM wieder einmal zur Stelle, als es darauf ankam, und führte sein Team in der entscheidenden Phase zum Titel. In der Folge kamen Diskussionen darüber auf, ob ihm nun eine besondere Ehre zuteil werden muss.

Hintergrund: Der Deutsche ist einer von nur sieben Basketballern, die sowohl bei der Welt- als auch der Europameisterschaft als MVP ausgezeichnet wurden. Neben Dirk Nowitzki zählen auch Sergei Belov, Drazen Dalipagic, Toni Kukoc, Paul Gasol und Drazen Petrovic zu der erlesenen Liste - alle sechs sind bereits in der Naismith Hall of Fame vertreten.

Mit durchschnittlich 20,3 Punkten, 7,2 Assists und 3,4 Rebounds pro Spiel bei der EM hatte sich der 32-Jährige die MVP-Auszeichnung wohl verdient. Auch bei der Weltmeisterschaft 2023 gebührte ihm die Ehre, als er Deutschland zur Goldmedaille führte.

Folgt Schröder Nowitzki in die Hall of Fame?

Schröder ist seit 2013 in der NBA aktiv, als ihn die Atlanta Hawks drafteten. Die Sacramento Kings sind sein mittlerweile zehntes Team. 842 Spiele (74 Playoff-Spiele) absolvierte er in der besten Liga der Welt, zum All-Star gewählt wurde er nie.

