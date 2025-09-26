Basketball: Halle in Braunschweig nach Schröder benannt

SID 26.09.2025 • 12:57 Uhr Die Sporthalle der alten Schule von Dennis Schröder trägt nun den Namen des EM-Helden.

Große Ehre für Dennis Schröder: Die Sporthalle seiner alten Schule wird künftig den Namen des frischgebackenen Basketball-Europameisters tragen.

Am Freitag enthüllte der NBA-Profi gemeinsam mit Oberbürgermeister Thorsten Kornblum den Schriftzug „Dennis-Schröder-Halle“ an der Integrierten Gesamtschule Franzsches Feld in Braunschweig, an der Schröder von 2004 bis 2009 am Basketballförderprogramm teilgenommen hatte.

„Ich bin sehr emotional und habe geweint, das passiert nicht so oft“, sagte Schröder in seiner Rede. Ein Kinderchor hatte ihn mit der Ballade „7 years“ gerührt, neben ihm saß Sohnemann Dennis Malick Jr., auch seine Mutter Fatou war dabei.

Schröder? „Du bist ein Löwe“

Die Ansprache von Kornblum bewegte Schröder ebenfalls sichtlich. Der 32-Jährige sei „der erfolgreichste Sportler, den unsere Stadt je hervorgebracht hat und einer der besten deutschen Basketballer“, sagte der SPD-Politiker: „Du bist ein sehr besonderer Mensch für Braunschweig, du bist ein Löwe.“

Mit der Umbenennung der Halle wurde Schröder für seine Erfolge und sein Engagement in seiner Heimat gewürdigt. Nach den Feierlichkeiten an der Schule stand noch ein Empfang im Rathaus an.