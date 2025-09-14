Kurz vor Finale der Basketball-EM: Gewissheit um deutsches Sorgenkind

Maximilian Lotz 14.09.2025 • 19:09 Uhr Nach seiner Knöchelblessur kann Spielmacher Justus Hollatz beim Showdown gegen die Türkei mitwirken.

Gute Nachrichten für die deutschen Basketballer vor dem Kampf um Gold! Weltmeister Justus Hollatz kann im EM-Finale spielen.

Wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) vor dem Endspiel am Sonntag gegen die Türkei (20 Uhr im LIVETICKER) mitteilte, ist der Profi von Bayern München rechtzeitig fit geworden.

„Er hat heute morgen trainiert. Es war nochmal der letzte Belastungstest und es ist ganz gut gelaufen. Er wird heute dabei sein“, sagte Trainer Alan Ibrahimagic vor Beginn des Endspiels bei RTL.

„Einer, der durch den Schmerz durchspielen kann“

Experte Denis Wucherer bezeichnete die Rückkehr des Aufbauspielers vom FC Bayern München als „absolut wichtig“ und hob seinen Wert auch trotz womöglich geringerer Einsatzzeit hervor.

„Auch wenn es limitierte Minuten sind, aber er ist Einer, der durch den Schmerz durchspielen kann. Die Diagnose scheint es herzugeben, dass er heute auflaufen kann. Ob es fünf Minuten, sieben oder zehn sind - das ist Einer, der Energie gibt zusammen mit Bonga und da für ganz, ganz wichtige Minuten sorgen kann", sagte Wucherer.

Hollatz verpasst Halbfinale

Das Halbfinale gegen Finnland (98:86) hatte Hollatz angeschlagen verpasst.

Der 24-Jährige war im Viertelfinale am vergangenen Mittwoch gegen Slowenien umgeknickt.

