"Deutsche Dynastie!": Internationale Pressestimmen zum deutschen Basketball-Triumph

Maximilian Huber 15.09.2025 • 09:37 Uhr Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft triumphiert in Riga und krönt sich zum Europameister. Die internationale Presse verneigt sich.

Nach dem WM-Sieg 2023 hat die deutsche Basketball-Nationalmannschaft den nächsten großen Erfolg gefeiert.

In einem hochintensiven EM-Finale behielt die DBB-Auswahl gegen die Türkei die Oberhand und gewann mit 88:83 (40:46). Die Freude im deutschen Lager kannte nach dem Triumph keine Grenzen, die internationale Presse verneigt sich vor Dennis Schröder und Co. SPORT1 fasst die besten Reaktionen zusammen.

Türkei

Fanatik: „Wir haben das Finale verloren! Die 12 Riesen unterlagen Deutschland im letzten Viertel.“

Hurriyet: „Türkei verpasst knapp den Titel – Deutschland krönt sich zum Europameister. Die türkische Basketball-Nationalmannschaft, bekannt als die 12 Riesen, hat im Finale der EuroBasket 2025 in Riga ein packendes Spiel gezeigt, musste sich jedoch am Ende Deutschland mit 83:88 geschlagen geben. Damit beendet die Türkei das Turnier als Vize-Europameister und feiert eine ihrer größten Leistungen in der Basketballgeschichte.“

Serbien

Mozzart: „Deutsche Dynastie! Bongas Wunderabend und Schröders Meisterstück bringen Deutschland den EM-Titel. Alperen Sengün wird zur tragischen Figur.“

Spanien

Marca: „Deutschland regiert die Welt und Europa. Ein sensationeller Schlussspurt von Dennis Schröder, der auch MVP wird, beschert Deutschland den Titel. Deutschland war das mit Abstand beste Team, eine Basketball-Maschine, bei der alle Teile passten und gut geölt waren. Sie sind über ihre Gegner hinweggewalzt."

AS: „Ein deutsches Team für die Geschichtsbücher. Sie haben den Thron von Spanien übernommen. Der spanische Triumph vor drei Jahren hatte etwas von einem Wunder, aber der deutsche Erfolg ist nur logisch. Mit dem Vorschlaghammer gewannen sie die WM und waren auch bei der EM das beste Team.“

Frankreich

L‘Équipe: „Deutschland dominiert die Türkei und beherrscht Europa.“

Italien

Gazzetta dello Sport: „Es war ein Finale auf dem höchsten Niveau und immer ausgeglichen. In den letzten Minuten vergibt Rockets-Center Alperen Sengün zwei wichtige Würfe, während der deutsche Point Guard Dennis Schröder die Entscheidung erzwingt.“

USA

ESPN: „Schröder übernimmt spät und führt Deutschland zu Gold. Es ist fast der gleiche Kern, der vor zwei Jahren die Weltmeisterschaft gewann.“

Schweiz