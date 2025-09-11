Deutschland bezwingt Doncic: "Die Maschine übertrifft den Mann"

SPORT1 11.09.2025 • 10:17 Uhr Deutschland schlägt Luka Doncic: Der Thriller bei der Basketball-EM lässt die Presse in Slowenien toben - in Spanien wird die DBB-„Maschine“ gelobt.

Deutschland wirft Slowenien und damit Superstar Luka Doncic aus der Basketball-EM. Vor allem in dessen Heimat schlägt der DBB-Triumph hohe Wellen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Während slowenische Medien primär über die Schiedsrichter-Leistung klagen, wird im Basketball-begeisterten Spanien die deutsche Teamleistung gelobt. SPORT1 gibt einen Überblick über die internationalen Pressestimmen.

Slowenien

Delo: Ein Thriller mit unglücklichem Ende! Mit einem brillanten Luka Doncic an der Spitze schafften es die slowenischen Basketballspieler bis ins Viertelfinale der Europameisterschaft, wo sie sich nach einem erbitterten Kampf mit 91:99 (74:70, 51:45, 32:21) der Überlegenheit der Deutschen geschlagen geben mussten.

Ekipa: Doncic schüttet seine Seele aus. Nach einer schmerzhaften Niederlage gegen Deutschland trat Luka Doncic vor slowenische Journalisten. Er war wütend, deprimiert und in diesem Moment nicht einmal stolz auf das, was er in Riga erreicht hatte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Dnevnik: Tapferes Slowenien unterliegt Deutschland knapp! Trotz einer hervorragenden Leistung konnte die slowenische Nationalmannschaft der Aggressivität Deutschlands nicht bis zum Schluss standhalten und verabschiedete sich von der Europameisterschaft. Kapitän Luka Doncic und seine Teamkollegen können die Meisterschaft des alten Kontinents mit hoch erhobenem Kopf verlassen.

Slovenske Novice: Habt ihr gesehen, wie Doncic die Schiedsrichter ansah? Die slowenischen Basketballspieler verlassen die Europameisterschaft in Riga mit hoch erhobenem Kopf. Nach ihrer Niederlage im Viertelfinale gegen Deutschland hielten sie sich jedoch aufgrund vieler seltsamer Schiedsrichterentscheidungen nicht zurück. Der erste Star und Shooter des Turniers, Luka Doncic, sagte, er habe in seiner Karriere noch nie eine so respektlose Haltung erlebt.

Vecer: Verloren, aber nicht enttäuscht: Luka Doncic und das Team nah dran am Skalp der favorisierten Deutschen.

Zurnal24: Drama in Riga: Sloweniens ehrbare Niederlage, die Schiedsrichter halfen den Deutschen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Spanien

Marca: Die Maschine übertrifft den Mann! Doncic kann gegen eine Maschine nicht gewinnen. Der Point Guard hatte zwar von Beginn an mit Foulproblemen zu kämpfen, erzielte aber dennoch 39 Punkte, 10 Rebounds und sieben Assists. All dies reichte jedoch nicht gegen die deutsche Mannschaft, die ohne überragend zu sein fast hundert Punkte erzielte.

As: Doncic konnte es nicht mehr ertragen. Das beste Team kann den besten Spieler schlagen. Nur der Weltmeister hat ihn aus der Bahn geworfen. Luka Doncic ist ein Spektakel für die Sinne. Durchschnittlich 34,7 Punkte in sieben Spielen. Er ist einfach der Beste des Turniers. Aber die beste Mannschaft, die als amtierender Weltmeister zur Europameisterschaft gefahren ist, konnte mehr leisten als ein Einzelner, der von Spielern umgeben ist, die qualitativ weit unterlegen sind.

{ "placeholderType": "MREC" }

Sport: Deutschland beendet Luka Doncics EM-Traum. In diesem Spiel dominierten die Slowenen drei Viertel lang, doch die Mannschaft von Alex Mumbrú zeigte im letzten Viertel ihre beste Leistung, setzte sich durch und zog ins Halbfinale ein, wo Finnland auf sie wartet.

Mundo Deportivo: Doncic kann den Weltmeister nicht schlagen und verabschiedet sich ehrenvoll von der Eurobasket. Deutschland musste leiden, um sich als vierter Halbfinalist der Eurobasket 2025 zu qualifizieren. Der amtierende Weltmeister besiegte eine kämpferische slowenische Mannschaft um Luka Doncic (99:91), die besser ins Spiel gestartet war, aber im letzten Viertel einen deutlichen Einbruch erlitt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Frankreich

L’Equipe: Trotz eines nach wie vor überragenden Luka Doncic verlor Slowenien am Ende des Spiels den Faden.

Schweiz

Blick: Deutschland zittert sich in die Halbfinals. Favorit Deutschland lief lange einem Rückstand hinterher. Den Umschwung brachte ein verrückter Drei-Punkte-Wurf von Tristan da Silva, der mit Ablauf des dritten Viertels von der Mittellinie traf und so auf 70:74 verkürzte.

Italien