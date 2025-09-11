Basketball-EM: Deutschland-Gegner um Doncic fühlt sich betrogen!

SPORT1 11.09.2025 • 06:43 Uhr Slowenien fliegt gegen Deutschland im Viertelfinale aus der Basketball-EM - und schimpft heftig über die Schiedsrichter. Selbst die Medien erheben schwere Vorwürfe.

Deutschland steht im Halbfinale der Basketball-EM - und Slowenien kann es kaum fassen. Spieler, Trainer und Medien des unterlegenen DBB-Gegners schimpften nach dem Turnier-Aus teils heftig über die Schiedsrichter der Partie.

Der eindeutige Tenor: Beim deutschen Kontrahenten fühlt man sich betrogen. Im Mittelpunkt der Kontroverse stand der beste Spieler der Partie, Superstar Luka Doncic.

Dieser hatte sich schon recht früh im Spiel (91:99) vier persönliche Fouls eingehandelt, wie einige seiner Teamkollegen auch war er daher eingeschränkt in seinen Möglichkeiten.

„Schämt euch”: Doncic ist entsetzt

Zu seinem Entsetzen wurde der NBA-Profi der Los Angeles Lakers bereits nach zwei Minuten zum ersten Mal bestraft und bekam ein Technisches Foul. „Das sollte in einem Viertelfinale wirklich nicht passieren, er hätte eine Verwarnung geben sollen. Wir spielen um ein Halbfinale, ich weiß wirklich nicht, wie sie diese Entscheidung getroffen haben“, schimpfte er später.

Mehrfach betonte Doncic (39 Punkte, 10 Rebounds, 7 Assists), dass er sich nicht zu den Unparteiischen äußern wolle - um es dann doch zu tun: „Ich hatte vier persönliche Fouls zu Beginn des dritten Viertels, das ist mir in meinem Leben noch nie passiert.“

Schon unmittelbar nach der Partie soll Doncic zu einem Schiedsrichter gegangen sein und diesen mit den Worten „Schämt euch“ bedacht haben. Das zumindest berichtet die slowenische Zeitung Ekipa.

Slowenien-Trainer: „Müssen uns bei Deutschland entschuldigen“

Sehr deutlich wurde auch Cheftrainer Aleksander Sekulic auf der Pressekonferenz nach der Partie. In einem beachtlichen Monolog zeigte er sich zum einen als fairer Verlierer („Glückwunsch an Deutschland“), konnte zum anderen aber seinen Ärger über die Referees auch nicht verbergen.

„Es schmerzt mich sehr, dass wir heute so wenig Respekt bekommen. Es schmerzt mich, weil ich sehe, wie sehr die Spieler im Umkleideraum leiden”, sagte Sekulic: „Wir haben großartigen Basketball gespielt, ich denke, wir waren die bessere Mannschaft.“

Dann sagte er mit tiefem Sarkasmus: „Ich vermute, wir müssen uns dafür entschuldigen, dass wir so eine schmutzige Mannschaft sind, die im letzten Viertel so viele Fouls macht. Vor allem gegen Deutschland.“

Presse giftet: „Der Sieg war nicht erlaubt“

Mit ihrer Meinung standen Spieler - neben Doncic äußerte sich unter anderem Teamkollege Alen Omic („Wir können so nicht Basketball spielen, deshalb haben wir verloren. Sie haben 40 Freiwürfe aus 90 Punkten”) recht ungehalten - und Trainer nicht alleine da. Auch die heimische Presse zog ein eindeutiges Fazit.

Die Zeitung Delo schrieb beispielsweise von einem „Horror-Abend“ und titelte außerdem: „Die wütenden Blicke der Slowenen sagten alles, der Sieg war nicht erlaubt.“

Die gesamten 40 Minuten hätten sich die Referees auf die Seite der Deutschen gestellt, heißt es da - zumindest habe dies das Spiel aber nicht direkt entschieden.

