Gast bei Stefan Raab! Besonderer TV-Auftritt von Schröder

SPORT1 18.09.2025 • 22:05 Uhr Dennis Schröder ist zu Gast bei TV-Ikone Stefan Raab. Der Showmaster erklärt, wie es ihm gelang, Dennis Schröder für seine Show zu gewinnen.

Dennis Schröder hat am Donnerstagabend einen besonderen Auftritt im TV hingelegt. Der gebürtige Braunschweiger, der die deutsche Basketball-Nationalmannschaft am Sonntag zum EM-Titel geführt hatte, war in der neuen TV-Show von Stefan Raab zu Gast.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Showmaster-Legende ließ sein Format „Die Stefan Raab Show“ sogar eigens für den Basketball-Star umbenennen, um 20:15 Uhr begrüßte RTL die Zuschauer in „Die Dennis Schröder Show“.

Schröder moderiert Show selbst an

Die Sendung ließ Raab Schröder selbst anmoderieren, erst nach rund einer Minute kam Raab selbst ins Studio vor die Kameras.

Raab, der von 2015 bis zum vergangenen Jahr über neun Jahre von der TV-Bildfläche verschwunden war, setzte sich wenig später Schröders „MVP“-Cap auf, die der Nationalspieler nach dem Gewinn der Europameisterschaft erhalten hatte.

{ "placeholderType": "MREC" }

So kamen Schröder und Raab in Kontakt

Nachdem Raab für Schröder ein Geburtstags-Ständchen angestimmt hatte, verriet er, wie der Kontakt zu Schröder zustande kam und wie es ihm gelang, den EM-Helden für das Format zu gewinnen.

„Am Montag warst du beim Empfang in Frankfurt. Dann haben wir uns gedacht, ‚den Dennis müssen wir einladen‘”, erklärte Raab. Er habe allerdings nicht gewusst, wie er Kontakt zu Schröder aufnehmen solle.

„Dann hat mir jemand gesagt, dass du mir auf Instagram folgst. Dann wurde mir gesagt: ‚Dann kannst du Dennis ja eine Nachricht schreiben‘. Ich hatte diese Funktion noch nie benutzt. Dann hab ich dich gesucht und gesehen, dass du mir 2019 eine Nachricht geschrieben hast.“

Schröder blickte Raab misstrauisch an und fragte, was er ihm vor sechs Jahren geschrieben habe. Der TV-Host weiter: „Du wolltest irgendwie, dass ich bei deiner Hochzeit etwas mache. Aber jetzt ist es zu spät (lacht). Ich habe dir dann geschrieben: ‚Sorry, dass ich deine Nachricht erst jetzt sechs Jahre später gesehen habe.‘ Dann habe ich gefragt, ob du kommen möchtest und jetzt bist du hier.“

{ "placeholderType": "MREC" }