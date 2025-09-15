Besonderes Geschenk für Deutschlands EM-Held Schröder

SID 15.09.2025 • 06:07 Uhr Nach dem EM-Titel spricht der Kapitän der Basketballer auf der Pressekonferenz - anlässlich seines 32. Geburtstages platzen seine Mitspieler rein.

Dennis Schröder ahnte schon, was kommen würde. Der Kapitän der frischgebackenen Basketball-Europameister saß gerade bei der Siegerpressekonferenz in Riga mit seinem Sohn auf dem Schoß, auf dem Kopf die Mütze mit der Aufschrift „MVP“, als er geistesgegenwärtig die Skibrille über die Augen zog.

Momente später stürmten Daniel Theis, Justus Hollatz sowie Tristan und Oscar da Silva herein. Sie sangen „Happy Birthday“ für ihren Anführer, als sie ihn von Kopf bis Fuß mit Wasser übergossen.

Sprössling Dennis Malick junior hatte vor der Dusche schnell Reißaus genommen, doch sein Vater war nicht schnell genug. Völlig durchnässt dirigierte Schröder kurz darauf die Gesänge anlässlich seines 32. Geburtstags, in den er nach dem Gewinn des EM-Titels mit all seinen Mitspielern und der Familie hineinfeierte.

Schröder: „Dann hätte ich meinen Geburtstag nicht gefeiert“

Als Theis und Co. wieder abzogen, stützte sich Schröder für einen Augenblick grinsend auf das Pult vor ihm - die Goldmedaille baumelte immer noch um seinen Hals.

„Hätte ich verloren, das sage ich euch ehrlich, hätte ich meinen Geburtstag nicht gefeiert. Aber dadurch, dass wir gewonnen haben, werden wir sehr gut feiern“, sagte Schröder bei MagentaSport, nachdem er die deutschen Basketballer in einem emotionalen EM-Finale gegen die Türkei zum 88:83 (40:46) gegen die Türkei geführt hatte.

Obendrein gab es für ihn, wie schon beim WM-Triumph 2023, die Auszeichnung des wertvollsten Spieler des Turniers (MVP).