Basketball-EM: Große Geste nach EM-Gold sorgt für Tränen

Vincent Wuttke 14.09.2025 • 23:21 Uhr Moritz Wagner verpasst die EM verletzt. In seiner neuen Rolle als Experte bricht er nach dem Titel in Tränen aus.

Im Moment des großen Triumphs dachte Franz Wagner vor allem an einen Menschen: seinen älteren Bruder Moritz. Also zog der deutsche Basketball-Superstar nach dem dramatischen 88:83 gegen die Türkei im EM-Finale auch das Trikot mit der Nummer 13 und der Aufschrift „Moritz“ über. Das sorgte für große Emotionen.

Denn Moritz Wagner sah die Szene live im TV in seiner neuen Rolle als Experte bei MagentaSport und weinte. „Ich wäre so gerne da, ne“, sagte er nur und wischte einige Tränen weg.

Wenig später telefonierte er während der Zeremonie dann sogar mit Franz in der Halle und brüllte seine Freude heraus. Auch die Tränen waren dann weg.

„Ich habe mich gerafft. Ich habe nicht erwartet, dass Franz mein Trikot da anhat. Das macht etwas mit einem“, erklärte Moritz Wagner seinen emotionalen Ausbruch.

Moritz Wagner weint live im TV

„Du bist weit weg, aber ganz nah dabei“, sagte der 24 Jahre alte Franz Wagner im Interview mit seinem vier Jahre älteren Bruder später: „Wir vermissen dich.“

Auch Trainer Alan Ibrahimagic strich heraus, dass er in Gedanken bei Moritz Wagner ist: „Mir blutet das Herz ein wenig, dass du nicht hier bist.“

Die gebürtigen Berliner Moritz und Franz Wagner haben nahezu ihre gesamte Karriere zusammen verbracht. Bei ALBA lernten sie in der Jugend viel, dann gingen sie beide auf das gleiche College in den USA und spielen nun seit Jahren Seite an Seite für die Orlando Magic in der NBA.

Center Moritz war in den vergangenen Jahren eine der großen Säulen der Mannschaft und war beim WM-Titel 2023 dabei. Auch bei den Olympischen Spielen im vergangenen Jahr hatte er große Verantwortung übernommen.