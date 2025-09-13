Ibrahimagic mit Respekt vor Türkei: "Eine starke Mannschaft"

SID 13.09.2025 • 06:36 Uhr Vor dem EM-Finale zeigt sich der Co-Trainer der deutschen Basketballer beeindruckt vom kommenden Gegner.

Die deutschen Basketballer gehen mit großem Respekt ins EM-Finale gegen die Türkei. "Wir wissen, dass es eine starke Mannschaft ist, ein guter Gegner. Wir werden sehr viel arbeiten und physisch dagegenhalten müssen. Aber wir wissen auch um unsere Qualitäten", sagte Deutschlands Co-Trainer Alan Ibrahimagic am MagentaSport-Mikrofon nach dem Einzug der Türken ins Endspiel am Sonntag in Riga (20.00 Uhr/RTL und MagentaSport).

Die Türkei um NBA-Jungstar Alperen Sengün hatte am Freitag Griechenland im Halbfinale überraschend klar mit 94:68 (49:31) abgefertigt. "Sie sind deutlich größer als die anderen Mannschaften, spielen häufig mit zwei großen Spielern. Da müssen wir ein bisschen umstellen. Aber wir gucken hauptsächlich auf uns und werden bereit sein", warnte Ibrahimagic.