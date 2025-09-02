Kniebeschwerden! Antetokounmpo fällt weiter aus

SID 02.09.2025 • 16:40 Uhr Die Griechen kassieren bei der Basketball-EM ihre erste Niederlage. Superstar Giannis Antetokounmpo fehlt erneut.

Griechenlands Basketballer haben ohne den angeschlagenen Superstar Giannis Antetokounmpo ihre erste Niederlage bei der EM kassiert.

Nach drei Siegen zum Auftakt verlor die Auswahl von Headcoach Vassilis Spanoulis in Limassol/Zypern mit 77:80 (38:44) gegen Bosnien-Herzegowina.

Kniebeschwerden - Antetokounmpo fehlt weiterhin

Antetokounmpo fehlte wegen Kniebeschwerden, wie der griechische Verband mitteilte.

Ob der 30-Jährige von den Milwaukee Bucks aus der NBA noch länger ausfällt, ist nicht bekannt. Bereits im zweiten Spiel in der Gruppe C gegen Gastgeber Zypern hatte Antetokounmpo nicht mitwirken können.

Gegen Georgien (27 Punkte) und Italien (31) war der Power Forward mit Abstand bester Scorer seiner Mannschaft gewesen. Für das Achtelfinale ist der zweimalige Europameister bereits qualifiziert.

Griechenland gibt Sieg aus der Hand

Ohne ihren wichtigsten Spieler gaben die Griechen die Partie gegen Bosnien-Herzegowina nach einem guten Start noch aus der Hand. Im zweiten Viertel blieben die Hellenen knapp sechs Minuten ohne Punkt, das Team vom Balkan drehte das Duell in der Zeit mit einem 18:0-Lauf und gab die Führung nicht mehr her.