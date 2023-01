Bet365 Anmeldung und Verifizierung – Schritt für Schritt erklärt

Die Registrierung bei Bet365 – so ist vorzugehen

Wer diesen Prozess erfolgreich durchführt, erhält von Bet365 anschließend eine Bestätigungs-E-Mail. Klickt man auf den Link in ihr, ist die Anmeldung abgeschlossen.

Verifizierung des Kundenkontos auf Bet365

Das strenge Vorgehen bei der Verifizierung dient einerseits dem Kundenschutz. Andererseits hängt diese Regelung auch mit der Lizenzvergabe der GGL zusammen. In diesem Kontext ist anzumerken, dass Bet365 als einer der ersten Sportwetten-Anbieter die deutsche Wettlizenz erhalten hat.

Die wichtigsten Tipps zum Login

Nach der Verifizierung ist es Kunden sofort gestattet, ihr Sportwetten-Konto in vollem Umfang zu nutzen. Sie können dann auch die Ersteinzahlung vornehmen. Dies ist übrigens nicht nur über die Webseite des Anbieters, sondern gleichermaßen über die Bet365 App möglich.

Vom Anlegen eines Fake-Accounts ist abzuraten. Denn so haben Anwender keine Möglichkeit, sich ihre Gewinne auszahlen zu lassen.

Häufig gestellte Fragen zur Bet365 Registrierung

Es treten Probleme bei der Bet365 Registrierung auf – an wen können sich User wenden?

Treten bei der Registrierung Schwierigkeiten auf, sollte man einen Blick auf den Button mit zusätzlichen Informationen werfen – dieser befindet sich neben dem Anmeldeformular. Der Anbieter zeigt dem User auch sofort an, wenn eine Eingabe falsch ist. Alternativ ist es natürlich möglich, sich direkt an den Kundenservice zu wenden. Die Anmeldung lässt sich übrigens auch per App durchführen.