Merz gratuliert Basketballern: "Begeistert ein ganzes Land"

Bundeskanzler Friedrich Merz hat den deutschen Basketballern zum Einzug ins Finale der Europameisterschaft gratuliert. "Was für ein starkes Spiel. Glückwunsch zum verdienten Sieg gegen Finnland im Halbfinale der EM", schrieb der CDU-Politiker am Freitagabend bei X: "Ihr begeistert ein ganzes Land. Viel Erfolg im Endspiel."

