Bundeskanzler Merz gratuliert und schwärmt von DBB-Stars

Auch Bundeskanzler Friedrich Merz hat den deutschen Basketballern am Sonntagabend zum Titel-Double gratuliert.
Merz schwärmt von DBB-Stars
Bundeskanzler Friedrich Merz ist angetan von der deutschen Nationalmannschaft.
„Weltmeister und Europameister, was für eine sensationelle Leistung“, schrieb der CDU-Politiker bei X: „Glückwunsch an unsere deutsche Basketball-Nationalmannschaft zu dieser großartigen EM und diesem spannenden Finale.“
Das Team um Kapitän Dennis Schröder hatte sich im hochdramatischen Endspiel der Europameisterschaft in Riga 88:83 (40:46) gegen die Türkei durchgesetzt.
Merz schwärmt: „Ihr seid eine Inspiration“
„Wir sind stolz auf euch, ihr seid eine Inspiration für junge Sportlerinnen und Sportler“, schrieb Merz.
Es war der zweite EM-Titel für Deutschland nach 1993 und die insgesamt vierte EM-Medaille nach Silber 2005 und Bronze 2022. Vor zwei Jahren hatte das Team sich angeführt von Schröder schon zum Weltmeister gekrönt.