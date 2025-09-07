Nach EM-Aus: Frankreich-Star faucht Journalisten an

Moritz Thienen 07.09.2025 • 18:09 Uhr Mit Frankreich scheitert ein weiterer Topfavorit bei der Basketball-EM schon im Viertelfinale. Nach dem Spiel kritisiert ein genervter französischer Star die Journalisten.

Die EM der Überraschungen geht weiter! Mit Frankreich stürzte bei der Basketball-EM der nächste Favorit bereits im Achtelfinale und das, gegen den absoluten Underdog Georgien.

Während die Georgier nach dem wohl größten Triumph in ihrer Basketball-Geschichte völlig euphorisiert waren, saß der Frust bei den Franzosen extrem tief.

Der Gegensatz führte nach dem Spiel in der Mixed-Zone zu einer ungewöhnlichen Situation. Als einige georgische Spieler laut schreiend an den Journalisten vorbeiliefen, freuten sich einige Journalisten ihres Landes euphorisch mit.

Dies kam bei den Franzosen überhaupt nicht gut an. Kapitän Guerschon Yabusele fauchte in Richtung eines der Journalisten: „Schrei hier nicht so rum. Was soll das? Du bist doch Journalist!“

Basketball-EM: Yabusele stellt sich schützend vor sein Team

Von den angesprochenen Journalisten kam keine Gegenreaktion, sie konzentrierten sich anschließend deutlich leiser auf ihre Aufgaben.

Und auch Yabusele selbst war gleich wieder ganz ruhig und analysierte das Ausscheiden seines Teams: „Wir haben heute einfach unsere Würfe nicht getroffen, aber sie haben auch sehr gut gespielt. Uns war klar, dass sie ein sehr guter Gegner sind. Ich denke schon, dass wir alles gegeben haben, aber es hat nicht gereicht.“

Dem Spieler der New York Knicks war der Frust über das Aus anzumerken, doch er zeigte sich gleich auch wieder kämpferisch und verteidigte seine Mitspieler: „Wir haben trotzdem eine besondere Mannschaft mit tollen Charakteren. Hoffentlich bleiben wir so zusammen.“

