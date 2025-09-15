Starke RTL-Quote bei Basketball-Triumph

Newsticker
Der EM-Titelgewinn von Dennis Schröder und Co. lockt im Schnitt mehr als fünf Millionen Zuschauer an die Bildschirme.
Der EM-Titelgewinn von Dennis Schröder und Co. lockt im Schnitt mehr als fünf Millionen Zuschauer an die Bildschirme.

Beim EM-Triumph der deutschen Basketballer hat auch der übertragende TV-Sender RTL zu den Gewinnern gehört. Mit durchschnittlich 5,19 Millionen Zuschauern beim 88:83-Erfolg von Dennis Schröder und Co. im EM-Finale in Riga gegen die Türkei verbuchten die Kölner einen starken Marktanteil von 19,7 Prozent. In der Spitze hatten sogar bis zu 7,3 Millionen Fans die Begegnung verfolgt.

Der Zuspruch beim Finale, das auch von MagentaSport übertragen wurde, bedeutete für RTL den Bestwert seiner Liveberichterstattung von den EM-Spielen des deutschen Teams. Die vorherige Bestmarke hatte bei 2,52 Millionen Zuschauern beim Viertelfinalsieg gegen Slowenien (Marktanteil: 12,0 Prozent) gelegen.

