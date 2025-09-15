Starke RTL-Quote bei Basketball-Triumph

SID 15.09.2025 • 20:25 Uhr Der EM-Titelgewinn von Dennis Schröder und Co. lockt im Schnitt mehr als fünf Millionen Zuschauer an die Bildschirme.

Beim EM-Triumph der deutschen Basketballer hat auch der übertragende TV-Sender RTL zu den Gewinnern gehört. Mit durchschnittlich 5,19 Millionen Zuschauern beim 88:83-Erfolg von Dennis Schröder und Co. im EM-Finale in Riga gegen die Türkei verbuchten die Kölner einen starken Marktanteil von 19,7 Prozent. In der Spitze hatten sogar bis zu 7,3 Millionen Fans die Begegnung verfolgt.

{ "placeholderType": "MREC" }