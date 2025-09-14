DBB-Präsident verneigt sich vor EM-Helden

SID 14.09.2025 • 23:07 Uhr "Wenn der eine nicht gut drauf ist, ein, zwei Würfe daneben legt, dann legt eben der andere diese Würfe rein", sagt der DBB-Präsident.

Ingo Weiss, Präsident des Deutschen Basketball Bundes (DBB), hat sich vor den Europameistern verneigt.

„Das war unglaublich. Die Jungs haben das so gewollt, das hat man gesehen, sie haben so gekämpft“, sagte der Verbandschef bei RTL. „Jeder kämpft für den anderen, niemand will der Star sein. Der Star ist das Team.“

„Jeder redet jetzt über Basketball“

Am Sonntagabend hatte das Nationalteam zwei Jahre nach dem WM-Triumph auch den EM-Titel geholt, in Riga/Lettland gelang im Finale ein 88:83 (40:46) über die Türkei. „Wenn der eine nicht gut drauf ist, ein, zwei Würfe daneben legt, dann legt eben der andere diese Würfe rein“, so Weiss.