Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Basketball-EM
Basketball-EM
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
ERGEBNISSE
Basketball-EM>

DBB-Präsident verneigt sich vor EM-Helden

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

DBB-Boss verneigt sich vor EM-Helden

"Wenn der eine nicht gut drauf ist, ein, zwei Würfe daneben legt, dann legt eben der andere diese Würfe rein", sagt der DBB-Präsident.
Maodo Lo leitet im Finale der EuroBasket 2025 gegen die Türkei eine deutsche Traum-Kombination mit einem starken Solo-Dribbling ein.
SID
"Wenn der eine nicht gut drauf ist, ein, zwei Würfe daneben legt, dann legt eben der andere diese Würfe rein", sagt der DBB-Präsident.

Ingo Weiss, Präsident des Deutschen Basketball Bundes (DBB), hat sich vor den Europameistern verneigt.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Das war unglaublich. Die Jungs haben das so gewollt, das hat man gesehen, sie haben so gekämpft“, sagte der Verbandschef bei RTL. „Jeder kämpft für den anderen, niemand will der Star sein. Der Star ist das Team.“

„Jeder redet jetzt über Basketball“

Am Sonntagabend hatte das Nationalteam zwei Jahre nach dem WM-Triumph auch den EM-Titel geholt, in Riga/Lettland gelang im Finale ein 88:83 (40:46) über die Türkei. „Wenn der eine nicht gut drauf ist, ein, zwei Würfe daneben legt, dann legt eben der andere diese Würfe rein“, so Weiss.

Der nächste große Erfolg werde sicher Wirkung zeigen: „Jeder redet jetzt über Basketball, das ist eine so spannende, athletische und bunte Sportart. Was wir erlebt haben, ist phänomenal.“

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite