BBL: Rassismus-Vorfall - Solidarität für Ulmer Basketballer

Yago dos Santos war im EuropaCup-Spiel am Dienstag bei Joventut Badalona (76:82) in Videobildern deutlich sichtbar von einer Zuschauerin mehrmals als Affe beschimpft worden. "Fangt an, diese Leute zu bestrafen, oder es wird wieder so wie früher", schrieb der Brasilianer Vinicius Junior, der zuletzt immer wieder Opfer rassistischer Anfeindungen war. Dos Santos, Ulmer Topscorer der Partie, meinte in einer Videobotschaft: "Ich habe es Gott sei Dank nicht gehört, denn ich wüsste nicht, wie ich reagiert hätte." Seine Berateragentur hat Ulm aufgerufen, Sanktionen beim europäischen Verband einzufordern.