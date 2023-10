Basketball: Deutscher Meister Ulm startet erfolgreich in den EuroCup

Der deutsche Basketball-Meister ratiopharm Ulm ist mit einem Heimsieg in den EuroCup gestartet und damit in dieser Saison ligaübergreifend weiter ohne Niederlage. Das Team von Trainer Anton Gavel schlug Dolomiti Energia Trient aus Italien am Dienstag 80:70 (42:38). Topwerfer der Gastgeber war Neuzugang Dakota Mathias (18 Punkte).