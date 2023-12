EuroCup: Ulm ringt Titelverteidiger Gran Canaria nieder

Der deutsche Basketball-Meister ratiopharm Ulm hat im EuroCup einen dramatischen Sieg gefeiert und dem Titelverteidiger die erste Niederlage zugefügt. Gegen CB Gran Canaria gelang am Dienstagabend ein 103:99 (86:86, 44:49) nach Verlängerung, die Spanier hatten zuvor ihre zehn Spiele im Wettbewerb allesamt gewonnen. Für Ulm war es nebenbei die Revanche für das Debakel im Hinspiel: Auf Gran Canaria hatte es im Oktober ein 82:111 gegeben.

Vor eigenem Publikum schlug sich die Mannschaft von Trainer Anton Gavel nun deutlich besser, zeigte sich vor allem ballsicherer und erlaubte sich bis zur Pause lediglich drei Turnover. Gran Canaria, Team des früheren Ulmer Trainers Jaka Lakovic, beeindruckte zunächst allerdings mit starken Wurfquoten und nahm so eine knappe Führung mit in die Halbzeit.

Ab dem dritten Viertel unterstrich Ulm dann seine Ambitionen auf den Sieg, ging in Führung und zwang die sonst im EuroCup so souveränen Spanier in eine enge Schlussphase. Zu Beginn der Verlängerung sorgte eine 7:0-Serie dann gleich für beste Voraussetzungen, L.J. Figueroa war mit 19 Punkten stärkster Werfer des Bundesligisten. Insgesamt trafen fünf Ulmer für jeweils mindestens 15 Punkte.