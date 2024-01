Nach Verlängerung: Ulm beendet Pleitenserie im EuroCup

Die Niederlagenserie des deutschen Basketball-Meisters ratiopharm Ulm im EuroCup ist zu Ende. Bei Buducnost Podgorica verhinderte Ulm durch das 84:80 (72:72, 38:30) nach Verlängerung die fünfte Niederlage in Folge und steht somit vor dem Einzug ins Achtelfinale.

Ulm liegt auf Platz vier

In der Endphase ging es hin und her. Beim Stand von 72:72 beging Ulms Karim Hallow 13 Sekunden vor Schluss ein Offensivfoul, Kenan Kamenjas vergab auf der anderen Seite die Chance auf den Buzzer Beater. In der Overtime hatte der Bundesligadritte dann die besseren Nerven.