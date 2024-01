Vierte Niederlage in Folge: Ulm im EuroCup in der Krise

Ulm verbleibt dennoch auf dem vierten Rang der Zehnergruppe. Bei noch drei verbleibenden Spielen und zwei Siegen Vorsprung auf den siebten Rang, der das Ausscheiden bedeuten würde, hat das Team den Einzug in die K.o.-Runde weiter in eigener Hand. Die direkte Qualifikation für das Viertelfinale über einen der ersten beiden Ränge ist allerdings in weite Ferne gerückt - zudem droht der Verlust des Heimrechts in den Play-offs.