Chemnitz löst Halbfinal-Ticket im Europe Cup

Basketball-Bundesligist Niners Chemnitz hat das Halbfinale des Europe Cups erreicht. Nach einem deutlichen 98:64 im Hinspiel ließen die Chemnitzer in eigener Halle ein 102:86 (44:38) gegen Casademont Saragossa folgen.

In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit reicht den Chemnitzern ein zwischenzeitlicher 13:0-Lauf um mit 44:38 in die Halbzeit zu gehen. Die vor allem beim Rebound starken Chemnitzer ließen auch in der zweiten Halbzeit nichts anbrennen. Bester Werfer beim Bundesligisten waren Jeffrey Garett und Aher Uguak, die beide 20 Punkte warfen.