EuroCup: Basketballerinnen aus Keltern gescheitert

Nach einer makellosen Vorrunde verpasst die Mannschaft von Trainerin Matea Tavic das Achtelfinale.
Aus für die Basketballerinnen aus Keltern
© IMAGO/SID/Tilo Wiedensohler
SID
Nach einer makellosen Hauptrunde sind die Basketballerinnen vom deutschen Meister Rutronik Stars Keltern in den EuroCup-Play-offs gescheitert. Im entscheidenden Duell um ein Achtelfinalticket unterlag der Tabellenführer der Bundesliga dem polnischen Klub Zaglebie Sosnowiec am Mittwoch zu Hause mit 79:80 (45:42) und schied aus. In der Vorwoche hatte die Mannschaft von Trainerin Matea Tavic bereits auswärts das Hinspiel verloren (75:83).

Keltern war mit sechs Siegen aus sechs Spielen als Sieger der Gruppe F in die Play-off-Runde eingezogen. Dagegen hatte Vizemeister Saarlouis Royals in der Staffel E das Aus ereilt - mit sechs Niederlagen.

Beste Werferin bei Keltern war Nationalspielerin Alexandra Wilke mit 25 Punkten. Die Rutronik Stars haben in der Bundesliga erst ein Spiel verloren.

